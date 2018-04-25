В России введён всеобщий масочный режим

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Издание КП сообщает, что в России из-за распространения коронавируса введён всеобщий масочный режим.

Решение принято Роспотребнадзором и подписано главой ведомства Анной Поповой. Новые правила вступят в силу со среды, 28 октября.

На всей территории РФ граждане должны соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, в транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Также рекомендовано запретить работу точек общественного питания с 23:00 до 6:00 и отменить все развлекательные мероприятия.

В документе говорится о необходимости принятия мер безопасности для защиты людей из группы риска: лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.