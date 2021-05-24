В России выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса

По его словам, мониторинг генетической изменчивости нового коронавируса проводится с 15 июня прошлого года, и в настоящее время определено более 7000 полных геномов нового коронавируса.

«Безусловно, подавляющее количество замен являются не значимыми с точки зрения эпидпроцесса, но те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса в дальнейшем будут в большей степени выявляться в человеческой популяции», – добавил Максютов.

В его презентации также говорилось о том, что выявлена 1681 замена в гене, кодирующем S-белок коронавируса (на основе этого белка сделано несколько вакцин, белок состоит из аминокислот), 898 из которых приводит к смене аминокислоты.

Напомним, на прошлой неделе в России зафиксировали случаи заболевания «индийским» штаммом коронавируса. Его в страну завезли студенты из Индии, не захотевшие обучаться дистанционно.