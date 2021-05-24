В России выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса

В России обнаружили свыше 13 тысяч мутаций коронавируса. В общей сложности поменялась третья часть генома COVID-19. Об этом сказал гендиректор центра Вектор Ринат Максютов, сообщает Интерфакс.
«В российских изолятах выявлено более 13 тысяч мутаций. С учетом того, что в геноме нового коронавируса всего 30 тысяч нуклеотидов», – сказал Максютов в ходе марафона Новое знание.
По его словам, мониторинг генетической изменчивости нового коронавируса проводится с 15 июня прошлого года, и в настоящее время определено более 7000 полных геномов нового коронавируса.
«Безусловно, подавляющее количество замен являются не значимыми с точки зрения эпидпроцесса, но те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса в дальнейшем будут в большей степени выявляться в человеческой популяции», – добавил Максютов.
В его презентации также говорилось о том, что выявлена 1681 замена в гене, кодирующем S-белок коронавируса (на основе этого белка сделано несколько вакцин, белок состоит из аминокислот), 898 из которых приводит к смене аминокислоты.
Напомним, на прошлой неделе в России зафиксировали случаи заболевания «индийским» штаммом коронавируса. Его в страну завезли студенты из Индии, не захотевшие обучаться дистанционно.korrespondent.net