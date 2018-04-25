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В России хотят ужесточить наказание для неплательщиков алиментов

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В России хотят ужесточить наказание для неплательщиков алиментов

Фото pixabay.com

Минюст России подготовил законопроект, направленный на ужесточение ответственности за неуплату алиментов несовершеннолетним детям, нетрудоспособным детям, достигших 18-летнего возраста и нетрудоспособным родителям.

В данный момент статья 157 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин, предусматривает отказ в возбуждении уголовного дела если должник будет хотя бы нерегулярно выплачивать алименты, и даже если их размер будет значительно ниже установленного судом.

«Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Напомним, на конец 2018 года, по данным Федеральной службы судебных приставов, более 558 тысяч граждан России имели задолженности по выплатам алиментов.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц», — подчеркнули в пресс-службе.

NEWSru.com
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