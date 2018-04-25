В России за сутки более 2 тысяч заболевших коронавирусом, 24 человека скончались

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Московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за минувшие сутки в России подтверждено 2186 новых случаев заболевания COVID-19, еще 24 пациента скончались, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на российские СМИ.

Сейчас, согласно сведениям на сайте «стопкоронавирус.рф», общее число заболевших в России составляет 15 770 человек, зафиксировано 130 летальных исходов, 1291 человек выздоровел.

По данным московского оперштаба, в столице России за последние сутки заболели 1306 человек, в Московской области – 278, а в Санкт-Петербурге – 69.

В Москве действуют жесткие карантинные меры, с 15 апреля по городу можно будет передвигаться на транспорте только при наличии специального пропуска. Ходить пешком пока можно будет без пропусков.

В Московских больницах скончались 14 пациентов с пневмонией и положительными анализами на коронавирус, говорится в сообщении городского штаба по контролю над распространением COVID-19.

Среди умерших люди от 52 до 82 лет с сопутствующими заболеваниями — гипертонией, диабетом или заболеваниями сердца.