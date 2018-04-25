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В России зафиксировано 840 случаев коронавируса

Nuotrauka vilnius.lt

В России количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 840 человек, из которых 182 — за последние сутки. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 марта.

Случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны, при этом выздоровели 38 человек.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве», — сообщили в российском спецштабе по борьбе с коронавирусом.

В Москве за сутки наибольший прирост инфицированных — 136 (число заразившихся коронавирусом возросло с 410 до 546).

Напомним, что в Москве скончались два человека с коронавирусом. В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 163 — до 658.

Первый человек умер от коронавируса в России 19 марта. Первой жертвой коронавирусной инфекции стала пожилая женщина в Москве. У нее были хронические заболевания.

korrespondent.net

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