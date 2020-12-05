В России запустят первый авиарейс «в никуда»

Портал Лента.ру сообщает, что первый в России авиарейс «в никуда» будет запущен 19 декабря. Его осуществит лоукостер «Победа».
Самолёт вылетит из аэропорта «Внуково» в Москве, совершит круг и вернётся обратно. Об этом рассказал один из лётчиков, который будет находиться в составе экипажа. Рейс DP91 поднимется в небо 11:00 в субботу, 19 декабря, и будет находиться в воздухе полтора часа. Его выполнит авиалайнер «Боинг» 737–800.
На борту самолёта пассажиры смогут принять участие в розыгрыше призов, получат памятные сувениры и смогут сфотографироваться с экипажем после полёта.
Организаторы гарантируют пассажирам «доброе и внимательное отношение экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну, а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам».
Напомним, ранее рейсы «в никуда» уже совершались на Тайване и в Сингапуре. Лайнеры делают круг над страной и возвращаются в аэропорт, не совершая посадки.tourister.ru