В России запустят первый авиарейс «в никуда»

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Портал Лента.ру сообщает, что первый в России авиарейс «в никуда» будет запущен 19 декабря. Его осуществит лоукостер «Победа».

Самолёт вылетит из аэропорта «Внуково» в Москве, совершит круг и вернётся обратно. Об этом рассказал один из лётчиков, который будет находиться в составе экипажа. Рейс DP91 поднимется в небо 11:00 в субботу, 19 декабря, и будет находиться в воздухе полтора часа. Его выполнит авиалайнер «Боинг» 737–800.

На борту самолёта пассажиры смогут принять участие в розыгрыше призов, получат памятные сувениры и смогут сфотографироваться с экипажем после полёта.