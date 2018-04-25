В России заявили о широком внедрении вакцины от COVID-19

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В России начато масштабное производство вакцины от коронавируса Спутник V, разработанной центром им. Гамалеи. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня начато масштабирование производства, и компания Генериум выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории, и масштабирование планируется продолжить. Дополнительно в общей сложности будут подключены еще две площадки, и таким образом три», – сказал Мурашко.

Он добавил, что первые тестовые партии вакцины от коронавируса отправлены во все регионы РФ, а в Москве от COVID-19 привиты уже более 5,5 тысяч человек.

Что касается COVID-вакцины Центра Вектор, то она выйдет на регистрацию через три недели.

«Вакцина производства «Вектор» заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему известному институту Чумакова. Сейчас они сдают препарат на фармэкспертизу, с учетом проведения экспертизы это до трех недель», – добавил Мурашко.

В свою очередь Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения населению разницу между разработанными вакцинами от COVID-19 после того, как эти препараты будут зарегистрированы.

Мурашко также подтвердил, что первые дозы российской вакцины от коронавируса доставлены в Беларусь.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса.