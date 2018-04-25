В России заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

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Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом в понедельник, 13 апреля.

Он констатировал, что увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев тяжелого протекания болезни.

В связи с этим Путин потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные.

Он также потребовал ежедневно докладывать ему о ситуации с COVID-19 в России.

«Нам нужен хороший, профессиональный прогноз. Не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз исходя из реально складывающейся обстановки. Прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — сказал Путин.

Он отметил, что на данный момент властям удается действовать на упреждение, хотя ситуация с вирусом пока не становится лучше.

Президент добавил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом.

«К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники», — сказал российский президент.

По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.

Ситуация с коронавирусом в некоторых регионах Путин назвал результататом разгильдяйства и пообещал считать преступной халатностью недостаточность мер.

Как сообщалось, за сутки в России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 2 558 и составляет 18 328 человек. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.