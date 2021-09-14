В Руклу начинают переводить мигрантов из наиболее уязвимых общественных групп

По ее словам, первыми во вторник прибыли мигранты из Пограничного училища в Пабраде, они будут поселены не в модульных домах, а в помещениях Центра по приему беженцев, чтобы «были такие же условия, из которых они приехали».

В оборудованном здесь лагере будут поселены семьи с детьми, пожилые люди и представители других уязвимых групп, в общей сложности – около 400 мигрантов. Они будут жить в контейнерных домах. Министерство соцзащиты и труда информировало, что все они будут расселены в течение недели.

В Рукле мигранты будут поселены в расширенном Центре по приему беженцев, где до этой поры проживало 300 человек.

Как сообщает министерство, в лагере 125 домов. В них, в зависимости размеров дома, смогут жить от 4 до 6 человек. Оборудованы общие кухни, души, туалеты, для детей будет работать школа, есть места для проведения собраний.

До следующей среды ежедневно в лагере будет расселять по 50-70 мигрантов.

В каждом доме есть кровати, тумбочки, стулья, холодильник.

Как утверждает Министерство соцзащиты и труда, этот лагерь для мигрантов – большой вызов, потому что такого большого числа иностранцев в Центре по приему иностранцев в Рукле никогда не было.

Министр сказала журналистам в Рукле, что оборудование лагеря и его содержание будет обходиться в год примерно в 1,5 млн евро.

Опираясь на опыт зарубежных стран, иностранцев расселяют в лагере с учетом их происхождения, национальности и вероисповедания. Это делается во избежание возникновения напряженности между мигрантами.

В одной стороне лагеря будут жить иракские курды, в другой – африканцы, граждане других стран. Христиан, мусульман-суннитов и шиитов стараются поселять в отдельных частях лагеря.

Большую часть жителей лагеря будут составлять дети, поэтому нужно будет уделить внимание их занятости – досуг дети смогут проводить в оборудованных для них помещениях. Создаются условия пользоваться находящимся неподалеку стадионом, играть в футбол, баскетбол, малыши смогут играть на детской игровой площадке.

М. Навицкене сказала, что в Литве в общей сложности около 1,3 тыс. детей мигрантов.

С 1 октября для них будет организовано обучение – три урока в день, неформальное образование. Для этого оборудовано пять классов.

Министр сказала, что в ближайшее время состоятся госзакупки для обеспечения безопасности территории. Мигранты, как подчеркнула М. Навицкене, не смогут покидать территорию, а также призывала местных жителей не опасаться за свою безопасность. Пока территорию будут охранять сотрудники Службы общественной безопасности.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 4,1 тыс. мигрантов. Сейчас число оставшихся в стране мигрантов, по словам министра М. Навицкене, не достигает 4 тыс. Более половины их, согласно данным министерства, составляют уязвимые лица: семьи с детьми, люди с недугами.

Еще 400–500 человек планируется поселить в вильнюсском микрорайоне Науйининкай.