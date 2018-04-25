В Румынии ввели наказание до 15 лет тюрьмы из-за COVID-19

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Власти Румынии ввели уголовное наказание для тех, кто не исполняет предписания по борьбе с коронавирусом.

За игнорирование требований властей можно получить до трех лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом − до пяти лет, за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека, − до 15 лет лишения свободы.

«Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других», − приводит агентство AFP слова премьер-министра страны Людовика Орбана.

Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения, сейчас в стране выявлены около 230 случаев инфицирования коронавирусом, около 3800 человек находятся на карантине.

Всего в мире коронавирусом COVID-19 инифицированы уже более 240 тысяч человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. Скончались более 10 тысяч человек, выздоровели более 86 тысяч человек.