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В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

Фото pixabay.com

В некоторых странах Евросоюза на этой неделе приступают к снятию ряда ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

В Испании в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, работающим в индустрии строительства, тяжелой промышленности, а также предоставляющим услуги в сфере безопасности, ремонта.

Между тем в Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также те, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. До сих пор в стране из-за пандемии коронавируса работали только продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами для животных, банки, почтовые отделения, прачечные и химчистки, а также автозаправочные станции.

Со вторника, согласно распоряжению австрийского министра здравоохранения Рудольфа Аншобера, начинают работать автомастерские и мастерские по починке велосипедов, автомобильные мойки, строительные и садоводческие рынки независимо от площади помещений. Также открываются небольшие торговые помещения, такие как магазины оптики, одежды и обуви. Главное условие — их площадь не должна превышать 400 квадратных метров.

В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе. Со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых в работе на «жизненно важных сферах инфраструктуры».

В свою очередь в Дании на этой неделе откроют начальные школы и детские сады. Однако власти страны отметили, что театры, рестораны, бары и другие подобные объекты останутся закрытыми до 10 мая.

Ожидается также, что 19 апреля ограничительные меры будут сняты в Польше, где с начала вспышки выявлено около 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.

NEWSru.com

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