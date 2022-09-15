В саммите ШОС примут участие лидеры 14 стран

«Самаркандский саммит будет первой очной встречей лидеров стран – членов ШОС после долгого пандемийного перерыва. На саммите планируется участие глав 14 стран мира. Это восемь стран – участников организации, наблюдатели, а также гости», — сказал А.Хатамов.

По его словам, на саммите не будут обсуждать геополитические вопросы. В программе экономическая повестка, темы, связанные с добрососедством между странами и трансафганским транспортным коридором, железнодорожным маршрутом, который позволит членам организации вывести свою продукцию к пакистанским портам.

В Шанхайскую организацию сотрудничества, основанную в 2001 году, входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия являются странами – наблюдателями организации, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка входят в число стран-партнеров. На предстоящем саммите ожидается завершение процедуры принятия Ирана в качестве полноправного члена организации и принятие заявки Беларуси на полноправное членство.