В Саудовской Аравии суд признал право женщины жить отдельно

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Саудовский суд принял прецедентное решение, согласно которому взрослая дееспособная женщина имеет право жить отдельно от родителей и не нуждается в опеке отца. Вердикт стал новым ударом по системе опекунства и важным шагом на пути к равноправию женщин.

Иск в суд был подан государственной прокуратурой после того, как живущая самостоятельно Мариям аль-Итиби решила поехать в Эр-Рияд. «Решение жить отдельно не может быть признано уголовным преступлением, когда речь идет о взрослом сознательном человеке», — говорится в вердикте.

«Это историческое решение, которое кладет конец страданиям женщин. Оно свидетельствует, что новое поколение судей осознает реальность, в которой живет не только Саудовская Аравия, но и все человечество, и поддерживает реформы, проводимые наследным принцем Мухаммадом бин Салманом», — сообщил адвокат подсудимой Абд аль-Рахман аль-Лахими.

«После мучений, продолжавшихся три года, и при помощи моего героя адвоката аль-Лахими, я смогла обрести свободу передвижения. Она гарантирована саудовской конституцией. Борьба была нелегкой, но оно того стоило», — написала в социальных сетях аль-Итиби.

До недавнего времени женщины в Саудовской Аравии не были субъектом права. Они не имели права покинуть дом без разрешения мужчины-опекуна, которым мог быть отец, муж, брат или сын. Не могли они и водить машину. Ситуация начала меняться в последние годы, реформы связывают с политикой наследника престола.