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В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии

Фото pixabay.com

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в вооруженных силах. Об этом сообщает в четверг, 3 октября, газета Asharq al-Awsat.

Как сообщается, отныне женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Бывший глава Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасан аш-Шахри в комментарии газете назвал данное решение «прогрессивным шагом в верном направлении». С его точки зрения, для женщин в ВС открываются «широкие возможности».

Напомним, резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти в стране Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына − Мухаммеда бен Салмана − наследником престола. 

В прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.

korrespondent.net
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