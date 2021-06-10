В сейм выносится поправка к Конституции, которая позволит баллотироваться после импичмента

Проект выдвигается для реализации решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу перенесшего импичмент Роландаса Паксаса против Литвы.

В конституционной поправке к 74-ой статье предлагается установить, что лицо, отстраненное от должности, связанной с предусмотренной Конституцией присягой, может занять этот пост, когда с момента импичмента прошло не менее десяти лет.

Такое проект поправки зарегистрировали 48 членов сейма из правящих и оппозиционных партий, по нему найден консенсус различных политических сил.

За принятие конституционной поправки голосуют дважды с трёхмесячным интервалом, и для этого требуется получить не менее двух третей поданных за поправку голосов, т.е. 94 членов Сейма.

ЕСПЧ в 2011 году констатировал, что нынешний пожизненный запрет баллотироваться в сейм для отстраненного от президентской должности Р. Паксаса является непропорциональным.

Поскольку Литва никак не может принять поправки к Конституции, которые открыли бы Р. Паксасу путь на выборы, осуществляющий надзор за выполнением решений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного надзора.

Р. Паксас занимал президентский пост до импичмента в 2003-2004 годах, с тех пор он не может быть переизбран президентом или членом парламента.

Конституционный суд Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

КС пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги. Согласно толкованию КС, чтобы изменить это положение, нужно внести поправки в Конституцию.