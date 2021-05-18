В сейме Литвы начались дискуссии по обновленному бюджету 2021 года

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Во вторник в сейме был представлен обновленный проект бюджета государства на 2021 год.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, документ уточняется с учетом необходимости борьбы с последствиями пандемии, финансирования бизнеса и жителей с завершением карантина, чтобы можно было слаженно вернуться к нормальной жизни.

«Основные средства направляются в сектор здравоохранения, на меры соцзащиты, и на определенные средства помощи, направленны на наиболее пострадавшие сектора», – сказала в сейме министр финансов, представляя уточненный проект бюджета.

Доходы бюджета этого года предлагается повысить на 572,254 млн евро (на 5,1%), а расходы – на 731,69 млн евро (на 4,6%).

В этом году на зарплаты медиков, борющихся с пандемией в Фонде обязательного страхования здоровья дополнительно планируется выделить почти 75 млн евро.

Доходы бюджета Sodra планируется повысить на 60,214 млн евро (на 1,2%), а расходы – на 61,854 млн евро (на 1,2%).

Из госбюджета планируется дополнительно выделить Фонду соцстрахования 60 млн евро на выплаты по болезням, которые выросли по причине пандемии.

В этом году для финансирования дефицита бюджета и на другие нужны правительство намерено позаимствовать 5,7 млрд евро – почти на 0,4 млрд евро больше, чем планировалось при принятии бюджета 2021 года (5,3 млрд евро).

В этом году дефицит госсектора должен бы составить 8,4% от внутреннего валового продукта (ВВП) или на 1,4 пункта больше, чем в утвержденном в прошлом году проекте бюджета.

Государственный долг, который в конце прошлого года составил 47,3% ВВП, в этом году должен вырасти до 52,3%, а в 2023 и 2024 годах он стабилизируется на показателе 58,1% ВВП.

Г. Скайсте отметила, что важно не превышать Маастрихтский критерий».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что рост дефицита бюджета в данный момент не является опасным, он необходим, поскольку жизнь идет в экстраординарных условиях, поэтому нужно стараться, чтобы экономика и далее развивалась успешно.