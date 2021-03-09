В сейме Литвы новая концепция закона об омбудсмене по разведке

Предложение учредить должность омбудсмена по разведке в сейме возродилась, когда в конце 2019 года в парламент поступил пакет поправок к законам, расширяющих полномочия разведки, выдвинутый президентом Гитанасом Науседой.

В ней, кроме прочего, предлагалась возможность для разведслужб вызвать граждан для превентивных бесед. Кроме того, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.

Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому их можно будет широко интерпретировать, что создает предпосылки для злоупотреблений.

Часть политиков заявила, что при расширении полномочий разведки следует ужесточить надзор за ней. Бывшие тогда в оппоизиции консерваторы предложили учредить институт контролера разведки.

Невзирая на этом, в мае бывшие тогда правящими «аграрии», социал-трудовики и Избирательная акция поляков Литвы отклонили эту инициативу оппозиции.

Затем правительство Литвы предложило предоставить парламентскому контролеру больше полномочий по надзору за действиями разведывательных служб, однако не создавать отдельное учреждение омбудсмена.

Бывшее правительство Саулюса Сквярнялиса предложило дополнить закон положением о том, что парламентский контролер «рассматривает жалобы на действия сотрудников разведки, нарушающие права человека и свободы при осуществлении разведки или контрразведки».