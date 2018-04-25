В сейме Литвы – новый проект об историческом ревизионизме России

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В литовском парламенте инициируется еще одна резолюция о причинах Второй мировой войны и осуществляемого Россией исторического ревизионизма.

Седьмого апреля сходную резолюцию депутаты приняли по предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Сейчас новую резолюцию инициируют члены сейма: Арунас Гумуляускас от правящих «аграриев», консерватор Эмануэлис Зингерис, либера Викторая Чмилите-Нельсен.

«Эта резолюция гораздо шире», – заявил в среду BNS А. Гумуляускас.

«Она отвечает на множество заботящих вопросов: об оккупации, ходе войны, проблематике военных преступлений», – сказал депутат.

Он утверждает, что резолюция Л. Линкявичюса больше предназначалась внешней политике, а предлагаемая ими – литовской общественности.

«Эта резолюция более полная, более содержательная (…), она отражает более полную картины оценки того исторического периода», – отметил А. Гумуляускас.

В зарегистрированном проекте резолюции отмечается, что одной из основных причин начала Второй мировой войны был пакт Молотова-Риббентропа 1939 года и тайные протоколы к нему между нацистской Германией и Советским Союзом, по которым была разделена Центральная и Восточная Европа.

«Одновременно лишение государственности этих стран стало и одной их предпосылок страшной трагедии Холокоста», – говорится в проекте.

В нем также акцентируется, что конец Второй мировой войны принес государствам Центральной и Восточной Европы не свободу, а «длившийся пять десятилетий тоталитарный гнет, советскую оккупацию, геноцид, военные преступления и брутальные преступления против человечности».

В резолюции обращается внимание на то, что сейчас Россия стремится обвинить страны Центральной и Восточной Европы в том, что они способствовали началу Второй мировой войны.

Сейму предлагается обратиться в Европарламент, к парламентам стран Центральной и Восточной Европы, международной общественности с призывом воспротивиться проводимому Россией ревизионизму истории и распространяемой дезинформации.

Седьмого апреля сейм Литвы также принял резолюцию, в которой осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление.

Эта резолюция была принята в качестве поддержки Польши, которую Россия обвинила в том, что она способствовала началу Второй мировой войны. За нее единогласно проголосовали 97 депутатов.

Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европе после войны.

Согласно принятой резолюции, историческим ревизионизмом и дезинформацией Москва стремится «оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО».

Российское руководство в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны СССР и нацистская Германия разделили между собой Восточную Европу.