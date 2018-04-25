В сейме Литвы – первое рассмотрение проекта бюджета 2020 года

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

В понедельник в сейме намечается рассмотрение проекта бюджета Литвы на 2020 год.

Документ будет рассматриваться в понедельник, когда обычно заседания сейма не проводятся по процедурным причинам – парламент не мог взяться за проект бюджета на минувшей неделе, потому что Комитет по бюджету и финансам (КБФ) не успел своевременно зарегистрировать проект выводов.

Как правило, при первом рассмотрении свои позиции высказывают представители фракций и комитетов, отдельные парламентарии, а глава КБФ информирует, какие дополнительные средства и кому правительству следует выделить.

После первого рассмотрения голосования нет, проект возвращается на доработку Кабмина.

Окончательно бюджет должен быть принят 10 декабря.