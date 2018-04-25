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TOP,Новости,Сейм Литвы

В сейме Литвы – первое рассмотрение проекта бюджета 2020 года

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

В понедельник в сейме намечается рассмотрение проекта бюджета Литвы на 2020 год. 

Документ будет рассматриваться в понедельник, когда обычно заседания сейма не проводятся по процедурным причинам – парламент не мог взяться за проект бюджета на минувшей неделе, потому что Комитет по бюджету и финансам (КБФ)  не успел своевременно зарегистрировать проект выводов. 

Как правило, при первом рассмотрении свои позиции высказывают представители фракций и комитетов, отдельные парламентарии, а глава КБФ информирует, какие дополнительные средства и кому правительству следует выделить. 

После первого рассмотрения голосования нет, проект возвращается на доработку Кабмина. 

Окончательно бюджет должен быть принят 10 декабря. 

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