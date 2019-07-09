В сейме Литвы присягнули четыре новых парламентария

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Во вторник в сейме Литвы присягнули и приступили к работе новые члены парламента, которые сменили политиков, избранных в Европарламент (ЕП).

Присягу члена сейма впервые дали «аграрий» Аудроне Янкувене и консерватор Айсте Гядвилене.

Другой консерватор Вилия Алекнайте-Абрамикене стала парламентарием седьмой раз. Она работала членом сейма с 1992 года до 2016 года.

Социал-демократ Бронюс Брадаускас получил мандат члена сейма пятый раз, он работал в парламенте с 2000 до 2016 года.

Эти политики были первыми не попавшими в сейм в 2016 году по спискам кандидатов Литовской социал-демократической партии, Союза отечества — Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых.

Избранные в ЕП «аграрий» Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олякас с начала июля утратили полномочия членов сейма.

Поскольку ставшая европарламентарием Аушра Мальдейкене была избрана в сейме в одномандатном округе в Вильнюсе, вместо нее член парламента будет избираться 8 сентября.