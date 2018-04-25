В сейме Литвы пробуксовывает предложение обложить налогом активы банков

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В сейме Литвы пока не приступят к рассмотрению предложения обложить налогом активы банков, кредитных кооперативов и других кредитных учреждений, превышающие 300 млн евро.

Сейм принял такое решение с учетом заключения Департамента права, что такое предложение может противоречить Конституции.

«Положения проекта подлежат дискуссиям по нескольким аспектам, в том числе следует рассмотреть и их соответствие закрепленному в Конституции принципу равноправия лиц, а также юриспруденции Конституционного суда», – говорят парламентские юристы.

Доходы от этого налога (примерно 52 млн евро) уже заложены в проект госбюджета на 2020 год.

Критики нового налога говорят, что он скажется на окончательных ценах на банковские услуги.