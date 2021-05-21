В сейме Литвы – проект о партнерстве, нейтральный по отношению к полу

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В пятницу в сейме Литвы был зарегистрирован проект закона о партнерских отношениях, который бы узаконил партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.

В проекте предлагается определить партнерство как «официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений».

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной «эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принят определенные права и обязанности».

«В Литве проживают около 600 тыс. не заключивших брак взрослых людей, немалая их часть ждет, когда политики реализуют их ожидания, созданные 20 лет назад, когда институт партнерских отношений был предусмотрен в Гражданском кодексе», – заявила одна из инициаторов проекта, спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

«Моя установка ясна – у нас не будет полноценно общества, если отдельные его группы будут стигматизироваться, и к ним будут применяться другие права. Это близоруко и морально безответственно. Никакие новые права, предоставляемые сейчас не имеющим их лицам, не сокращают права, которыми обладают оставшиеся лица», – цитируются слова спикера в пресс-релизе ее бюро.

Глава парламента отмечает, что принятие выдвигаемого закона позволит Литве стать 21-ым государством ЕС, которое регламентировало партнерские отношения.

Проекты законов о партнерских отношениях не только между мужчиной и женщиной, но и между партнерами одного пола, подготовили спикер В. Чмилите-Нильсен, депутаты Томас Витаутас Раскявичюс, Пауле Кузмицкене, Андрюс Навицкас, Ева Паарклите и Еугениюс Гянтвилас. и ряд других.

Председатель Партии свободы Ашрине Армонайте, также входящая в ряды инициаторов проекта, заявила, что целью этого проекта является добиться «достоинства, равноправия и равенства перед законом всех пар, в том числен и ЛГБТ».

«Надеемся, что Литва наконец присоединится к клубу стран, обеспечивающих права всех своих граждан, а закон о партнерстве не только реализует важные правовые изменения, но и продемонстрирует, что в Литве мы можем принимать разнообразие, и никто не заслужил быть вытесненным на поля, что у нас продолжается уже слишком долго», – сказала А. Армонайте.

Консерватор А. Навицкас подчеркнул, что «закон о партнерстве не является изобретением Литвы – в государствах, которые не были затронуты коммунистическим тоталитаризмом, такие законы появились десятилетия назад».