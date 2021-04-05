В сейме Литвы в апреле – широкая дискуссии по Китаю и положению уйгуров

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В апреле в сейме Литвы будет организована широкая дискуссия по Китаю и по положению мусульманского уйгурского меньшинства в этой стране, планируется также принять и резолюцию, заявил спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

«Мы запланировали, уже одобрили организацию дискуссии 22 апреля именно по этим вопросам, дискуссия состоится в зале заседаний сейма. Мы поговорим о Китае, о ситуации уйгуров, в ней примут участие выступающие из других стран. Это дискуссия на достаточно высоком экспертном уровне, и я рада, что подобное состоится в нашем парламенте», – сказала спикер в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, после дискуссии, «вероятно, будет подготовлена резолюция или определенный документ».

«Но я бы не хотела забегать вперёд подготовки этого документа. Если вопрос о том, выступим ли мы по поводу нарушений прав человека, то, очевидно, что ответ ясен – да, мы будем об этом говорить», – сказала она.

Спикер сейма отметила, что несколько дней назад подписала вместе с главами парламентов Бельгии и Голландии открытое письмо, в котором выражается возмущение тем, что политики стран были внесены в «Черный список» Китая по причине их высказываний об осуществляемых в Китае нарушениях прав человека и «можно сказать, преступлениях против человечности, которые осуществляются в отношении этого мусульманского меньшинства в Китае».

Кроме прочих граждан стран ЕС, санкции введены в отношении литовского депутата Довиле Шакалене.

Должностные лица ЕС недавно договорились ввести санкции в отношении четырех китайских должностных лиц за преследования уйгуров.

Правозащитники утверждают, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении, в так называемых, лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.