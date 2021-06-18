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В сейме — предложение о Службе контролера над разведкой

Фото kam.lt

В пятницу члены сейма, входящие в оппозицию и в правящее большинство, зарегистрировали проект закона, которым предлагает учредить Службу контролера над разведкой.  

Эта служба будет ответственной за «независимый надзор за законностью деятельности разведывательных органов и оценку ее соответствия требованиям прав и свобод людей», говорится в проекте закона.    

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Депутаты предлагают, чтобы контролер по разведке оценивал соответствие законам и прочим законодательным актам действия  разведки и принятые ею решения, а также правовых актов самой разведки. Он также проверял бы и оценивал законность применения методов разведки.

Служба контролера над разведкой также осуществляла бы контроль законность обращения с персональными данными, которые разведка использует в целях национальной безопасности и обороны. Кроме того, рассматривал бы жалобы на действия разведки, на законность принятых ею решений. 

Контролер также рассматривал бы и сообщения должностных лиц о деятельности разведорганов, и принимал бы решения по их законности. 

Портал новостей 15min написал, что больше всего споров в согласовании проекта возникает по поводу порядка назначения контролера и права политиков подавать запросы, а также полномочий контролера. 

В проекте закона предусматривается, что контролера по разведке и его заместителя сейм назначал бы на пять лет по предложению спикера и с одобрения Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО). 

Одно и то же лицо не может быть назначено контролем по разведке или его заместителем более двух чем двух сроков полномочий подряд. 

Проект закона инициировал председатель Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Лауринас Касчюнас, его подписями поддержали министр иностранных дел, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, лидер оппозиции Саулюс Сквярнялис, либерал Раймундас Лопата, социал-демократ Довиле Шакалене и парламентарий Витаутас Бакас.  

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