В сейме — предложение о Службе контролера над разведкой

В пятницу члены сейма, входящие в оппозицию и в правящее большинство, зарегистрировали проект закона, которым предлагает учредить Службу контролера над разведкой.
Эта служба будет ответственной за «независимый надзор за законностью деятельности разведывательных органов и оценку ее соответствия требованиям прав и свобод людей», говорится в проекте закона.
Депутаты предлагают, чтобы контролер по разведке оценивал соответствие законам и прочим законодательным актам действия разведки и принятые ею решения, а также правовых актов самой разведки. Он также проверял бы и оценивал законность применения методов разведки.
Служба контролера над разведкой также осуществляла бы контроль законность обращения с персональными данными, которые разведка использует в целях национальной безопасности и обороны. Кроме того, рассматривал бы жалобы на действия разведки, на законность принятых ею решений.
Контролер также рассматривал бы и сообщения должностных лиц о деятельности разведорганов, и принимал бы решения по их законности.
Портал новостей 15min написал, что больше всего споров в согласовании проекта возникает по поводу порядка назначения контролера и права политиков подавать запросы, а также полномочий контролера.
В проекте закона предусматривается, что контролера по разведке и его заместителя сейм назначал бы на пять лет по предложению спикера и с одобрения Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО).
Одно и то же лицо не может быть назначено контролем по разведке или его заместителем более двух чем двух сроков полномочий подряд.
Проект закона инициировал председатель Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Лауринас Касчюнас, его подписями поддержали министр иностранных дел, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, лидер оппозиции Саулюс Сквярнялис, либерал Раймундас Лопата, социал-демократ Довиле Шакалене и парламентарий Витаутас Бакас.