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В сейме присягнули новые министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Во вторник в сейме Литвы присягнули три новых министра – транспорта и коммуникаций, внутренних дел и сельского хозяйства, они назначены на эти должности после обновления состава правительства.

После присяги к работе на должности министра ВД приступает Рита Тамашунене, на должности министра транспорта – Ярослав Наркевич, на должности министра сельского хозяйства – Андрюс Палёнис.

Двух первых политиков делегировала в министры партия Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС), а А. Палёниса – Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП).

Состав кабмина обновлен после того, как Литовский союз «крестьян и зеленых», ЛСДТП, партия «Порядок и справедливость» и ИАПЛ — СХС в начале июля договорились о правящей коалиции.

Во вторник сейм принял решение о повторном предоставлении полномочий обновленному правительству.75 депутатов проголосовали за предоставление полномочий, 27 политиков были против, а девять депутатов воздержались.

Оппозиция намерена обжаловать решение в Конституционном суде.

Представители оппозиции убеждены, что решение о повторном предоставлении полномочий кабмину должно было приниматься более долгим путем, через утверждение программы правительства, а не голосованием по протокольному постановлению.

Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством Саулюса Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.

  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
BNS

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