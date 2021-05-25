В сейме – призыв прекратить финансовую помощь госпроектам в Беларуси

Члены фракции Либерального движения, входящие в правящую коалицию, участвуют в пленарном заседании в майках с надписями на белорусском языке «Я/мы – Роман Протасевич».

«Сейм призывает международные финансовые организации, агентства, ведомства членов Евросоюза, предоставляющие финансовые и экспортные кредиты и гарантии, и механизмы помощи развиваемым в Беларуси государственным проектам, из которых прямую или косвенную выгоду извлекает режим Александра Лукашенко», – говорится в обращении проекта резолюции.

В нем также предлагается прекратить инструменты секторного сотрудничества, технической и финансовой помощи ЕС, а также прочие программы сотрудничества с Беларусью, которые реализуют белорусские госведомства национального или местного уровня.

Государства-члены и ведомства ЕС призываются незамедлительно реагировать на угрозу гражданской авиации, исходящую со стороны белорусского режима, и ввести запрет на пересечение белорусского воздушного пространства самолетами авиакомпаний ЕС, запретить белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС, внести белорусскую государственную авиакомпанию «БелАвиа» в четвертый целевой пакет санкций, запрещающий пользоваться пользоваться воздушным пространством ЕС.

Инициаторы призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента, а на период расследования остановить членство Беларуси в ICAO.

Согласно проекту, принуждение к посадке самолета было спланированной операцией белорусских спецслужб, предназначенной для ареста белорусского журналиста и деятеля оппозиции Романа Протасевича.

Парламентарии утверждают, что таким образом была создана угроза безопасности и жизни граждан нескольких стран ЕС и других государств, безопасности гражданской авиации, также были нарушены основные права путешествующих на свободу.

Кроме того, авторы проекта резолюции призывают как можно быстрее принять полный четвертый пакет уточненных целевых мер ЕС, дополнив его всеми лицами и организациями, ответственными за произошедшее в воскресенье, и начать подготовку пятого пакет санкций ЕС, связанного с экспортирующими в ЕС и связанными с режимом компаниями, а также с лицами, которые способствовали захвату самолета Ryanair.

В проекте сейм также предлагает обратиться к международным партнерам с просьбой предпринять совместные действия в ООН, НАТО, в формате «Большой семерки» и прочих международных организациях в связи с оценкой угроз, исходящих от белорусского режима, а также с целью освобождения Р. Протасевича, Софии Сапеги, и других людей, задержанных и осужденных в Беларуси по политическим мотивам.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.