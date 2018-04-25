  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Сейм Литвы утвердил кандидатуру И. Шимоните на должность премьера

Подробнее...
default image
На G20 китайская сторона предлагает создать международный механизм признания кода здоровья

Подробнее...
default image
Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

Подробнее...
default image
Партия труда, ЛСДП воздержатся при голосовании по кандидатуре И. Шимоните

Подробнее...
default image
ВОЗ предупредила о третьей волне COVID-19 в Европе

Подробнее...
default image
ГИК примет решение о прекращении парламентских полномочий Р. Карбаускиса

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит со С. Тихановской ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
ООН: более 100 стран пообещали возродить примерно 1 млрд га земель

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1169 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек

Подробнее...
default image
В Чехии рекордно снизят налоги на доходы

Подробнее...
default image
В сейме пройдет голосование по кандидатуре И. Шимоните на должность премьера

Подробнее...
default image
Крупные торговые сети не будут покупать продукцию латвийской компании Adugs

Подробнее...
default image
Польша открывает ТРЦ, но думает ограничить поездки

Подробнее...
default image
Литве, с целью повышения качества образования, рекомендуют объединить небольшие школы

Подробнее...
default image
В Европе продолжаются протесты против карантина

Подробнее...
default image
В Польше начало работу передовое командование Корпуса сухопутных сил США

Подробнее...
default image
Кабмин может ограничить работу торговых центров, если не будут соблюдаться требования

Подробнее...
default image
В Великобритании хотят ввести "ковидные паспорта"

Подробнее...
default image
Изолировалась вся фракция либералов в сейме

Подробнее...
default image
Карантин в Литве планируется продлить до середины декабря – А. Вярига

Подробнее...
default image
COVID-19 в Европе идет на спад, карантин могут ослабить

Подробнее...
default image
Беларусь расширяет санкционные списки против ЕС

Подробнее...
default image
Сейм поблагодарил конгрессмена США Дж. Шимкуса за поддержку Литвы

Подробнее...
default image
В случае назначения главой Минобороны А. Анушаускас усовершенствует свой английский

Подробнее...
default image
Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам - Путин

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1192 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек

Подробнее...
default image
МИД Литвы приветствует грузин, голосовавших на выборах, но обращает внимание на нарушения

Подробнее...
default image
США вышли из Договора по открытому небу

Подробнее...
default image
Венгрия продлила режим ЧП до февраля

Подробнее...
default image
Из-за вируса сейм Литвы отзывает 2 заседания, вводятся ограничения

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом за минувшие выходные в Литве

Подробнее...
default image
Введение туристического налога в Венеции отложено до 2022 года

Подробнее...
default image
«Рождество в столице Литвы» в этом году будет иным

Подробнее...
default image
Названы самые ненадежные пароли 2020 года

Подробнее...
default image
Приглашаем принять участие в Географическом диктанте!

Подробнее...
default image
Карантин в учебных заведениях: что важно знать?

Подробнее...
default image
Началась кампания в поддержку бездомных животных

Подробнее...
default image
Волна миграции

Подробнее...
default image
Принципы кибернетической безопасности в интернете – как правила дорожного движения на улице

Подробнее...
default image
Прогулки на карантине: маршруты выходного дня

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

В сейме пройдет голосование по кандидатуре И. Шимоните на должность премьера

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во вторник в сейме Литвы состоится голосование о назначении Ингриды Шимоните на должность премьер-министра. 

Кандидатуру непартийной И. Шимоните на пост премьера предлагает правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 73 мандата из 141. 

Постановление об утверждении кандидатуры премьера принимается простым большинством голосов при открытом голосовании. 

реклама

Президент Гитанас Науседа в четверг представил сейму кандидатуру И. Шимоните. За это время она встретилась со всеми пожелавшими этого парламентскими фракциями. 

Премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения должен представить  сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.  

Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов  в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), возглавляла парламентский Комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва она входила во фракцию консерваторов, но не являлась членом этой партии. 

Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.