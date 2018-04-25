В сейме пройдет голосование по кандидатуре И. Шимоните на должность премьера

Президент Гитанас Науседа в четверг представил сейму кандидатуру И. Шимоните. За это время она встретилась со всеми пожелавшими этого парламентскими фракциями.

Премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения должен представить сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.

Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), возглавляла парламентский Комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва она входила во фракцию консерваторов, но не являлась членом этой партии.

Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги.