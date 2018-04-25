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TOP,Новости,Общество,Сейм Литвы

В Сейме рассмотрели поправку о запрете на субаренду муниципального жилья

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Сейм начал рассматривать предложение о запрете на субаренду людям, получившим жилье от муниципалитетов.

Парламентарии после ознакомления  поддержали законопроект. Социал-демократы, внесшие поправку, говорят, что закон исключает возможность несправедливого обогащения и увеличивает доступность социального жилья. Поправки будут рассмотрены Сеймом 19 декабря.

«Если есть лазейка, ее нужно просто закрыть, чтобы ею не злоупотребляли», — сказал член парламента Альгирдас Сисас, внесший поправки.

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В тоже время,консерватор Сергей Йовайша выступил против, предложив данный вопрос оставить на усмотрение местным самоуправлениям.

«Муниципалитет может в договоре оговаривать условия субаренды или нет», — сказал С. Йовайша.

Инициатива о запрете аренды муниципального жилья возникла после того, как общественный вещатель LRT объявил, что у мэрии Неринги  бывшие, действующие политики и сотрудники муниципальных компаний снимали квартиры дешево, и сдавали их в аренду  отдыхающим по рыночным ценам.

По словам инициаторов поправки, в муниципалитете Неринги в настоящее время 28 семей ждут социальное жилье.

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