В Сейме рассмотрели поправку о запрете на субаренду муниципального жилья

Сейм начал рассматривать предложение о запрете на субаренду людям, получившим жилье от муниципалитетов.
Парламентарии после ознакомления поддержали законопроект. Социал-демократы, внесшие поправку, говорят, что закон исключает возможность несправедливого обогащения и увеличивает доступность социального жилья. Поправки будут рассмотрены Сеймом 19 декабря.
«Если есть лазейка, ее нужно просто закрыть, чтобы ею не злоупотребляли», — сказал член парламента Альгирдас Сисас, внесший поправки.
В тоже время,консерватор Сергей Йовайша выступил против, предложив данный вопрос оставить на усмотрение местным самоуправлениям.
«Муниципалитет может в договоре оговаривать условия субаренды или нет», — сказал С. Йовайша.
Инициатива о запрете аренды муниципального жилья возникла после того, как общественный вещатель LRT объявил, что у мэрии Неринги бывшие, действующие политики и сотрудники муниципальных компаний снимали квартиры дешево, и сдавали их в аренду отдыхающим по рыночным ценам.
По словам инициаторов поправки, в муниципалитете Неринги в настоящее время 28 семей ждут социальное жилье.
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