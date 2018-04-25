В Сейме рассмотрели поправку о запрете на субаренду муниципального жилья

В тоже время,консерватор Сергей Йовайша выступил против, предложив данный вопрос оставить на усмотрение местным самоуправлениям.

«Муниципалитет может в договоре оговаривать условия субаренды или нет», — сказал С. Йовайша.

Инициатива о запрете аренды муниципального жилья возникла после того, как общественный вещатель LRT объявил, что у мэрии Неринги бывшие, действующие политики и сотрудники муниципальных компаний снимали квартиры дешево, и сдавали их в аренду отдыхающим по рыночным ценам.

По словам инициаторов поправки, в муниципалитете Неринги в настоящее время 28 семей ждут социальное жилье.