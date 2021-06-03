В Сенате Чехии состоится голосование по импичменту президента

Вопрос о начале процедуры импичмента президента Чехии Милоша Земана будет вынесен на голосование в Сенат на следующей неделе. Об этом сообщил глава Комитета по иностранным делам и безопасности парламента Павел Фишер в Twitter.
«Мы только что проголосовали в сенатском комитете <…> за то, что Милош Земан не может занимать должность президента республики. Мы основываемся на статье 66 Конституции. Я предлагаю Сенату обсудить это на следующей неделе», — написал сенатор.
По мнению Фишера, многие последние действия главы государства несовместимы с конституцией, а кульминацией стали его заявления по делу о взрыве на оружейных складах во Врбетице.
Глава комитета подчеркнул, что когда Земан в своем обращении к народу в конце апреля рассказал, что в отчетах контрразведки не было доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице, он нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек назвал решение комитета по голосованию «попыткой государственного переворота» и призвал правоохранительные органы дать соответствующую оценку инициативе сенаторов.
Таким образом, если Сенат (верхняя палата парламента), в котором большинство составляет оппозиция, проголосует за импичмент Милоша Земана, это решение должна утвердить Палата депутатов (нижняя палата парламента), в которой преобладают сторонники главы государства.
Напомним, из-за заявления известного пророссийскими взглядами Земана по взрывах в Врбетице в Чехии разгорелся скандал — ряд политиков возмутились словами президента и заявили, что он раскрыл информацию из незавершенного расследования, чем поставил его под угрозу.korrespondent.net