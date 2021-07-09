В сентябре ученики вернутся в школы

Мы используем лето для подготовки к сентябрю, чтобы еще до начала учебного года быть полностью готовыми вернуться в школу, доверяя друг другу и возможностям науки. Самое главное – это дети, их благополучие и качественное образование. Мы должны обеспечить это, работая вместе с муниципалитетами и руководителями школ», – говорит министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

План подготовки к новому учебному году обсуждался на прошлой неделе группой экспертов министерства, состоящей из представителей образовательного сообщества, муниципалитетов и ассоциаций учителей.

Гибридное обучение – в исключительных случаях

По словам Ю. Шюгждинене, регулярные медицинские осмотры должны стать не обязательством, а нормой, поэтому будет рекомендовано тестировать учеников. Однако это не должно стать препятствием для возвращения в классы. Регулярное тестирование поможет обеспечить безопасность, управлять эпидемиологической ситуацией и предотвратить распространение вируса в случае возникновения такой угрозы.

Министерство образования, науки и спорта предлагает всем ученикам вернуться в классы в сентябре, а дистанционное обучение может применяться в тех случаях, когда эпидемиологическая ситуация резко ухудшается и вспышки COVID-19 приводят к изоляции класса или учеников. Во время изоляции класс, несколько классов или, если очаг заболевания охватил всю школу, все ученики в школе какое-то время будут учиться удаленно.

Гибридное обучение может использоваться только как дополнительный инструмент, помогающий учителям и учащимся продолжить свое образование на качественном уровне в исключительных случаях. Например, если ученику назначено домашнее обучение или принудительная изоляция по болезни, а также если ученик участвует в программе подготовки спортсменов, в подготовке к международным предметным олимпиадам и т. д. Школы, располагающие оборудованием для организации гибридного обучения, смогут проводить уроки одновременно как в классах, так и для учеников, находящихся дома. В настоящее время разрабатываются методические указания для учителей по организации таких уроков. Кроме того, осуществляется централизованная закупка оборудования для гибридного обучения — планируется закупить не менее 2 тысяч комплектов.

В то же время министр просит сами муниципалитеты проявить инициативу по подготовке к новому учебному году: предоставить оборудование или помещения для надлежащей вентиляции и дезинфекции школьных помещений, обеспечить и согласовать организационные возможности школ и ответственные службы для организации тестирования, создавать атмосферу доверия в сообществах и поощрять профилактическое тестирование.

В настоящее время завершается рассмотрение и согласование с представителями муниципалитетов и школ по обновлению правовых документов и процедур, связанных с организацией учебного процесса, безопасностью, питанием и т. д.

Основное внимание – эмоциональному здоровью детей

Чтобы лучше подготовиться к новому учебному году, были приняты решения и выделены дополнительные средства на восстановление и поддержание эмоционального здоровья и социальных навыков учащихся.

Министерство образования, науки и спорта утвердило Программу хорошего самочувствия, которая стартует в школах уже в сентябре. Программа будет работать по тому же принципу, что и «Культурный паспорт». Паспорт используется в школах в течение многих лет и дает возможность школам выбирать из широкого списка услуг мероприятия, которые им интересны. Только в этом случае фонд дополнительных услуг будет использован на благо учеников.

Уже сейчас созданы возможности для усиления помощи в сфере образования. С 1 сентября в школах страны и муниципальных педагогических психологических службах будут созданы 150 новых вакансий для специалистов по оказанию помощи в области образования. Сейм только что одобрил предложения правительства о повышении с сентября заработной платы более чем на пятую часть и улучшении условий труда специалистов по оказанию помощи в образовании. Планируется усилить педагогическую психологическую службу, организовать группы взаимопомощи учителей и классных руководителей.

Систематизируются цифровые учебные пособия

Укрепляется база инструментов цифрового обучения и продолжается предоставление школам оборудования, чтобы они при необходимости могли иметь доступ к цифровым ресурсам.

«Диджитализация обучения, ускоренная пандемией, не единственная цель – обеспечить беспрепятственное дистанционное обучение. Да, это тоже важно, но мы смотрим на это шире: мы хотим, чтобы образовательные инструменты и возможности действительно соответствовали тенденциям времени, чтобы образование шло на шаг впереди общества», – говорит министр.

На веб-сайте Национального агентства образования систематизируются различные инструменты цифрового обучения, чтобы школы имели легкий доступ и могли использовать их в своем повседневном учебном процессе. Существующие инструменты цифрового контента обновляются, разрабатываются новые. Помимо этого продолжается обучение учителей для повышения цифровой компетентности.

Ожидается, что в сентябре в школы дополнительно поступит порядка 9 тысяч ноутбуков.

Всего на реализацию плана компенсации потерь в обучении из-за пандемии COVID-19, подготовленного Министерством образования, науки и спорта, было выделено более 18 миллионов евро.

Информация «ЛК»