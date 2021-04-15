В Сербии началось производство вакцины «Спутник V»

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Производство вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Сербии, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии. В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона», — отметил фонд.

Подчеркивается, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».

На сегодняшний день российская вакцина зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации.