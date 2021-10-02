В Сеуле с 2025 года запустят воздушные такси

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По информации телеканала KBS, аэротакси начнут работу в Сеуле (Южная Корея) с 2025 года.

Этот воздушный транспорт будет летать по специально выделенным коридорам на высоте от 300 до 600 м, что должно исключить столкновения с небольшими дронами, которые могут подниматься на 150 м, а также позволит пролетать даже над самым высоким небоскребом в стране — Lotte World Tower (555 м).

В качестве остановок и пересадочных центров будут использоваться пункты вертикальной посадки. Первоначально планируется запустить воздушные такси по двум маршрутам, которые свяжут центр Сеула с аэропортами в Кимпхо и Инчхоне.