В Северной Ирландии разрешили однополые браки

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В Северной Ирландии с понедельника начали официально признавать однополые браки. Об этом сообщает BBC 13 января.

Отмечается, что с сегодняшнего дня однополые пары смогут зарегистрироваться для женитьбы. Первые свадьбы ожидаются в феврале – в неделю Дня святого Валентина. Это связано с тем, что пары должны сообщить о своем намерении вступить в брак за 28 дней до этого.

Также для пар, которые уже женаты, теперь их брак будет официально признаваться. Но те, кто уже находится в гражданском партнерстве, не сможет оформить его в брак на этом этапе. В этом году Бюро Северной Ирландии должно начать консультации о переоформлении гражданских партнерств и роли церкви в однополых браках.

Гетеросексуальные пары также смогут вступать в гражданские партнерства с сегодняшнего дня.