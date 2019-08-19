В Северном Китае замечен редкий вид леопарда

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В провинции Хэбэй (Северный Китай) была обнаружена особь северо-китайского леопарда, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа. Леопард проник в одну из овчарен в уезде Пинцюань и убил овцу, сообщило местное управление лесного и степного хозяйства.

Проанализировав видеозапись, эксперты пришли к выводу, что это был взрослый северо-китайский леопард.

Северо-китайский леопард — один из четырех подвидов леопардов в Китае и единственный из них, который обитает исключительно на территории страны. Он находится под государственной охраной первого класса.

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