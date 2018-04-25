default image
Китай запретит въезд иностранцам

Подробнее...
default image
G20 приняла заявление о борьбе с пандемией

Подробнее...
default image
Аналитики: из-за кризиса компаниям придется пересмотреть дивиденды

Подробнее...
default image
Заварить нельзя оставить

Подробнее...
default image
В.Шапока: цены в Литве росли из-за перебоев в поставках, регулирование не нужно

Подробнее...
default image
Еврокомиссия хочет получить данные с сотовых телефонов для анализа распространения Covid-19 в Европе

Подробнее...
default image
ЕК приняла стратегию по защите европейских компаний от иностранного влияния

Подробнее...
default image
Несмотря на чрезвычайную ситуацию cоциальные выплаты вовремя

Подробнее...
default image
На самоизоляции почти половина населения Земли

Подробнее...
default image
Г.Науседа: ЕС должен решительнее объединять страны в противостоянии коронавирусу

Подробнее...
default image
Украина закроет границу и прекратит пассажирские перевозки

Подробнее...
default image
Кто может рассчитывать на отсрочку по платежам?

Подробнее...
default image
В США раскупают бункеры из-за коронавируса

Подробнее...
default image
В. Василяускас: регулирование цен ни к чему не ведёт

Подробнее...
default image
В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

Подробнее...
default image
В многоэтажках газовые баллоны больше не будут использоваться с 2022 года

Подробнее...
default image
Дом моды Armani будет шить медицинские халаты

Подробнее...
default image
Thermo Fisher на следующей неделе выпустит для Литвы 20 тыс. тестов

Подробнее...
default image
В Литве выявлено еще 9 случаев коронавируса, совокупное количество – 299

Подробнее...
default image
В батальоне НАТО в Литве установлены ещё четыре случая коронавируса, общее число – 24

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

В.Шапока: цены в Литве росли из-за перебоев в поставках, регулирование не нужно

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

На фоне намерений литовского правительства регулировать цены во время экстремальной ситуации и заявлений портала мониторинга цен pricer.lt о том, что в марте подорожала корзина самых дешевых пищевых продуктов, министр финансов надеется, что к ценовому регулированию прибегать не придется.  

Вилюс Шапока, кроме прочего, сказал, что наблюдаемый рост цен в магазинах является временным. 

«Я оцениваю это как краткосрочный эффект, поскольку были перебои и в звеньях поставок», – сказал в четверг радиостанции Ziniu radijas В. Шапока.  

«Ситуация стабилизируется, и правительству не придется регулировать цены»,  – добавил министр.

В среду правительство одобрило поправки к законам, о том,  что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены. 

По словам представителей правительства, этот инструмент может быть использован для ограничения нечестной перепродажи защитных средств на фоне распространения в стране коронавируса. 

Поправки на следующей неделе должен рассмотреть сейм, а в силу они вступят после подписания президентом Гитанасом Науседой. 

Представители торговых центров и аптек говорят, что регулирование цен может увеличить теневую экономику. 

Анализ сайта Pricer.lt показывает, что, по сравнению с февралем 2020 года, корзина самых дешевых пищевых продуктов подорожала на 10 центов и была на 3,67 евро (6,9%) дороже, чем в марте прошлого года. 

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600