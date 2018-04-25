В.Шапока: цены в Литве росли из-за перебоев в поставках, регулирование не нужно

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На фоне намерений литовского правительства регулировать цены во время экстремальной ситуации и заявлений портала мониторинга цен pricer.lt о том, что в марте подорожала корзина самых дешевых пищевых продуктов, министр финансов надеется, что к ценовому регулированию прибегать не придется.

Вилюс Шапока, кроме прочего, сказал, что наблюдаемый рост цен в магазинах является временным.

«Я оцениваю это как краткосрочный эффект, поскольку были перебои и в звеньях поставок», – сказал в четверг радиостанции Ziniu radijas В. Шапока.

«Ситуация стабилизируется, и правительству не придется регулировать цены», – добавил министр.

В среду правительство одобрило поправки к законам, о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены.

По словам представителей правительства, этот инструмент может быть использован для ограничения нечестной перепродажи защитных средств на фоне распространения в стране коронавируса.

Поправки на следующей неделе должен рассмотреть сейм, а в силу они вступят после подписания президентом Гитанасом Науседой.

Представители торговых центров и аптек говорят, что регулирование цен может увеличить теневую экономику.

Анализ сайта Pricer.lt показывает, что, по сравнению с февралем 2020 года, корзина самых дешевых пищевых продуктов подорожала на 10 центов и была на 3,67 евро (6,9%) дороже, чем в марте прошлого года.