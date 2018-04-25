В. Шапока: дискуссии о госбанке напоминают строительство Вавилонской башни

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В дискуссиях о создании государственного банка много путаницы, заявил литовский министр финансов.

Вилюс Шапока говорит, что одни политики хотят, чтобы в регионах было больше банковских отделений, другие — более низких цен, третьи — увеличения кредитования бизнеса, четвертые — финансирования государственной инфраструктуры.

Министр финансов говорит, что склонен одобрить консолидацию деятельности уже работающих учреждений: Investicijos ir verslo garantijos (Invega, «Инвестиции и гарантии для бизнеса»), Агентства развития общественных инвестиций и Фонда гарантий для сельскохозяйственных кредитов, — однако возражает против участия государства в деятельности розничного банкинга.

«В дискуссии о государственном банке очень много путаницы, она чем-то напоминает строительство Вавилонской башни. Вроде бы мы все говорим о банке, но по-разному. Одни хотят больше физического обслуживания в отдаленных регионах, другие, наверное — более низких цен, третьи — большей доступности для бизнеса, четвертые — финансирования государственной инфраструктуры», — сказал В. Шапока в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, во всех странах Евросоюза (ЕС) созданы национальные учреждения по развитию, в Литве к ним можно отнести Invega, Агентство развития общественных инвестиций и Фонд гарантий для сельскохозяйственных кредитов.

«Думаю, что самым мудрым решением было бы консолидировать эти три учреждения, сделать одну сильную структуру, чтобы покрывала недостатки во всех сферах. Там (…) можно было бы использовать средства частных институциональных инвесторов», — полагает В. Шапока.

«Для этого точно не нужна банковская лицензия, но если больше нравится, можно называть Национальным банком развития», — добавил он.

По словам министра, его позиция относительно участия государства в розничном банковском бизнесе остается без изменений — это был бы дорогостоящий и рискованный проект, от которого было бы «больше вреда, чем пользы».

Сейм на этой неделе в первом чтении принял предложение правящих начать подготовку к созданию Государственного банка развития — банк, который будет создаваться на основе уже действующего фонда или агентства, стал бы добиваться лицензии и находился бы под надзором центробанка.

За создание госбанка высказывается президент Гитанас Науседа, однако и В. Шапока, и глава центробанка Витас Василяускас занимают осторожную позицию.