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TOP,Бизнес,Новости,Энергетика

В. Шапока: для инвестиций Ignitis grupe требуется внешний капитал

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Находящийся в госуправлении холдинг Ignitis grupe (бывший Lietuvos energija) с целью обеспечения финансирования инвестиций в возобновляемую энергетику и международное развитие обязан привлечь внешний капитал, а первичное публичное размещение акций является одной из таких возможностей, утверждает министр финансов Вилюс Шапока. 

«Я думаю, что альтернатив привлечению капитала путем первичного публичного размещения акций практически нет, поскольку в предстоящее десятилетие группа обязана будет привлечь и сконцентрировать много финансовых ресурсов, чтобы реализовать как собственную стратегию, так и национальную стратегию энергетической независимости», – сказал BNS глава Минфина, который является акционером холдинга. 

В последнее время Ignitis grupe привлекла средства для инвестиций путем размещения «зеленых облигаций», однако В. Шапока подчеркнул, что одного лишь заимствованного капитала не достаточно для долгосрочного, слаженного финансирования инвестиций. 

«Поскольку это инфраструктурная компания, соотношение ее собственного и заимствованного капитала, при значительном повышении части займов, может возникнуть риск стабильности группы. По этой причине, согласно национальной стратегии энергонезависимости, взятый в заем капитал не является выходом. Также не выход накапливать эти средства путем повышения тарифов, нанося вред конкурентной цене на электроэнергию как в коммерческой, так и в потребительской сферах», – пояснил министр.

По его словам, специальная рабочая группа оценит возможности финансирования развития Ignitis grupe путем размещения части акций на национальной и международных фондовых биржах. В эту группу также войдут представители президентской администрации, правительства, министерств экономики и энергетики.

«Следует очень внимательно оценить не только возможности укрепления капитала самой группы компаний, но и влияния на фондовый рынок, энергетическую и национальную безопасность, все прочие аспекты. Я полагаю, что рабочая группа предложит наиболее подходящие решения, а первичное публичное размещение акций – это один из традиционных способов привлечения капитала, когда, по сути, меняется стратегия компании», – утверждает В. Шапока.

Он признал, что планы первичного публичного размещения акцийt Ignitis grupe могут вызвать сопротивление многих политиков, однако он верит в то, что политическая воля для принятия такого решения найдется.

Компания Ignitis grupe действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, а ее инвестиции в инновационные проекты достигают Соединенного Королевства, Норвегию, Францию.  

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