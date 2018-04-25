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TOP,Новости,Экономика

В.Шапока: фонд помощи еврозоны будет использоваться для борьбы с коронавирусом

Фото BFL

Министры финансов зоны евро склоны одобрить использование средств фонда финпомощи – Европейского механизма стабильности (ЕМС) – для борьбы с последствиями коронавируса, однако согласия по новым инструментам нет, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.  

На видеоконференции еврогруппы министры финансов стран еврозоны во вторник вечером обсудили необходимые дополнительные меры и возможности использования ЕМС. 

«Мы обсудили дополнительные меры, которые можно предпринять с учетом действительно очень быстро меняющейся ситуации, рассматривались возможности использования Европейского механизма стабильности. Была достигнута договоренность о том, что финансирование ЕМС в борьбе с коронавирусом может быть доступно всем странам еврозоны, и составлять до 2% ВВП каждой страны», – сказал в среду BNS В. Шапока.

По его словам, в этих целях можно будет быстро активировать Кредитную линию особых условий (Enhanced Conditions Credit Line), что позволит ускорить процессы и принимать своевременные решения. 

Он также сообщил, что на заседании отмечалось, что в ближайшее время Еврокомиссия выдвинет решение о том, как на основе средств бюджета ЕС мобилизовать дополнительное финансирование на страхование безработицы. 

«Это финансирование дополнит средства, выделяемые на национальном уровне», – сказал В. Шапока.

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