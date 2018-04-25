В. Шапока: Литва могла бы выпустить облигации стоимостью 0,5–2 млрд евро

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В связи с тем, что Литва заимствует на нужды государственной казны у международных финансовых учреждений 1,5 млрд евро для смягчения последствий коронавирусного кризиса, министр финансов говорит, что правительство продолжает переговоры с международными банками, а также намерено заимствовать на международных рынках капитала.

По словам Вилюса Шапоки, обсуждается, что объём эмиссии еврооблигаций может составлять от 500 млн до 2 млрд евро.

«Без сомнения, планы заимствований будут зависеть и от ситуации на рынках, и от положения в Литве, как мы будем справляться с последствиями коронавирусного кризиса», — сказал BNS В. Шапока.

В понедельник стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Литве в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) — по 400 млн евро.

По словам В. Шапоки, банки предоставляют Литве кредиты на выгодных условиях.

Окончательные сроки кредита и норма годовых кредита ЕИБ в размере 700 млн евро будут зависеть от ситуация на рынках капитала, а годовые по кредиту СИБ в размере 400 млн евро, сказал министр, составляют 0,35 пункта плюс шестимесячный Euribor.

Кабмин в середине марта утвердил план мер по поощрению экономики и смягчению последствий вызванного коронавирусом кризиса, в котором с целью обеспечения ликвидности госказны намечено заимствовать дополнительно 5 млрд евро.

17 марта парламент увеличил лимит чистого изменения обязательств правительства по заимствованиям.