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В. Шапока: надеемся взять кредиты под небольшие проценты

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

 Финансовая репутация Литвы в данный момент лучшая за всю историю страны, поэтому государство надеется взять кредиты для мер борьбы с последствиями коронавируса под небольшие проценты, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.

«В каждом случае проценты будут отличаться, в зависимости от выпущенных финансовых мер. Чему следует порадоваться, так это тому, что финансовая репутация Литвы в мире сейчас самая лучшая за всю историю страны, и мы действительно этим воспользуемся, поэтому проценты будут незначительными», – завил В. Шапока в пятницу на пресс-конференции. 

Он подчеркнул, что в данный момент государство еще не ощущает нехватки средств.

«В данный момент в государственной казне достаточно средств, и мы их пополним заимствованиям, чтобы не было этой нехватки в будущем», –  сказал министр.

На этой неделе сейм с  904,6 млн до 5,4 млрд  евро повысил чистый лимит госзаимствований. В. Шапока скзаал в сейме, что государство будет заимствовать как на внутреннем, на и на международных рынках, а сумма в  5,4 млрд, он также сказал, что Литва уже начала искать, где позаимствовать. 

В конце февраля еждународное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s подняло установленный для Литвы рейтинг долгосрочных заимствований с A до A+ со стабильной перспективой. Другое международное кредитное агентство Fitch Ratings установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменило с A- на A (со стабильной перспективой) и с F1 на F1+ соответственно, а агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой),  DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).

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