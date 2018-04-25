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TOP,Новости,Экономика

В.Шапока: налог на банковские активы всё ещё в стадии обсуждения

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что предложение по налогообложению активов коммерческих банков ещё будет обсуждаться в Сейме, а окончательное решение по новому налогу должно быть принято только после рассмотрения всех положительных и отрицательных обстоятельств и развеивания страхов участников рынка.

«Литовские банки находятся под надзором Европейского центрального банка, поэтому они должны уплачивать взносы в Фонд страхования вкладов и взносы в механизм надзора для обеспечения стабильности. Существует много таких обстоятельств, и только после взвешивания всех «за» и «против» может быть принято решение. Чтобы принять правильное решение, нам нужно сесть за общий стол, а не пугать самим себя и других», — заявил Шапока в телепрограмме LRT «Тема дня».

«Думаю, когда будет конкретный предварительный первичный проект, в Сейме обязательно пройдут дискуссии по этому вопросу. Я не сомневаюсь, что мы найдём наилучшее решение», — добавил министр.

По его словам, решение о налогообложении активов банков входит в прерогативу Литвы, поэтому, вероятно, нет необходимости согласовывать его с Европейским центральным банком.

Министр финансов признал, что дискуссии ведутся не только по активам банков, но и по вопросу налогообложения оборота торговых сетей.

«Эти дискуссии продолжаются уже некоторое время, они базируются на примере Польши. Я думаю, что мы снова сядем за стол, взвесим все «за» и «против», выслушаем мнения всех заинтересованных сторон и найдём необходимые решения», — сказал министр.

Правящие «крестьяне» и их партнеры по коалиции — Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей  утверждают, что эта  мера позволит собрать дополнительные средства для борьбы с бедностью и социальной изоляцией. Премьер-министр Саулюс Сквернялис и Р.Карбаускис также высказались в поддержку такого предложения.

BNS
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