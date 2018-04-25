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В.Шапока: нельзя питать иллюзий о росте экономики в этом году

Nuotrauka www.pixabay.com

Литовский министр финансов Вилюс Шапока отмечает, что в этом году литовскую экономику ждут спад и дефицит бюджета. По его словам, все же точно прогнозировать развитие хозяйства страны пока трудно, многое будет зависеть от темпов обуздания пандемии.  

«Я думаю, что мы не должны питать иллюзий о том, что у нас будет экономический рост. Вопрос в том, каким будет спад и сколько он затянется, и это будет зависеть от успехов в обуздании пандемии. Здесь я говорю не только о Литве, но и о Евросоюзе, о мире в целом, поскольку экономика Литвы является открытой», – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

Он отметил, что если вспышку вируса удастся взять под контроль в первом полугодии, то «экономический спад может составлять однозначную цифру, а если все перенесется во второе полугодие, в таком случае, мы будем говорить о двухзначных цифрах».

По вопросу воздействия кризиса на государственные финансы В. Шапока сказал, что оно «однозначно негативное», поскольку виден недосбор доходов, который обусловлен тем, что часть компаний не работают и не получают доходов и тем, что активно используется помощь бизнесу в виде переноса уплаты налогов. 

«За очень короткий срок была отложена уплата налогов более чем на 150 млн евро. Поэтому, вероятно, что ни у кого не возникает сомнений по поводу того, что через несколько лет профицитных госфинансов в этом году у нас будет действительно большой дефицит бюджета. (…) Несомненно, нужны будут заимствования, что мы интенсивно и делаем», – пояснил министр. 

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