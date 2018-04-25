В.Шапока: новые налоги не будут болезненны, если изменится и ДНК экономики

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

При росте госдолга из-за коронакризиса в будущем придется повышать некоторые налоги, однако, если изменить структуру экономики, их нагрузка не будет такой тяжелой ни для жителей, ни для экономики страны, заявил министр финансов.

«Обязательно ли повышать налоги? Ну, конечно, здесь лучше пусть настоящие политики скажут, те, которые участвуют в выборах, каким образом мы будет это делать. Если так очень рационально-прагматично, я полагаю, что так: если структура экономики будет меняться на более высокую добавленную стоимость, то введение более высоких налогов не будет таким болезненным и не остановит экономику», — отметил Вилюс Шапока на организованной журналом Valstybe (рус. — государство) Конференции по экономике Литвы.

Однако он считает, что без изменений в экономической структуре страны, без инвестиций в смену ДНК экономики, а только повышая налоги страна будет запрограммирована на долгосрочную стагнацию.

Он видит такие примеры в странах юга Европы: большие долги, высокие налоги, и выражает надежду, что Литва не пойдет по такому пути. Однако «пространство для повышения налогов есть и сейчас», полагает министр финансов, в первую очередь это налоги на имущество и связанные с экологией.

Летом В. Шапока утверждал, что расходы бюджета в 2021 году не должны повышаться, повышение налогов не планируется.