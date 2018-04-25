В.Шапока: переговоры по бюджету ЕС будут особо сложными

Nuotrauka lrv.lt/ Vizito Briuselyje metu finansų ministras Vilius Šapoka susitiko su Europos Komisijos (EK) viceprezidentu Valdžiu Dombrovskiu

В свете начала в четверг саммита Евросоюза по бюджету министр финансов Литвы Вилюс Шапока отмечает, что переговоры будут особо сложными и могут быть перенесены на март.

«Когда меньше денег и больше приоритетов, конечно, трудно договориться. И надеяться на то, что внезапно, за ночь договорятся, действительно нереально. Переговоры на самом деле будут очень сложными, и я думаю, что они будут перенесены на март», – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он подчеркнул, что Литве неприемлемо ни одно из трех выдвинутых предложений по бюджету ЕС.

«Все предложения, начиная с выдвинутого Еврокомиссией, и в последствии Финляндией и нынешнее, они точно неприемлемы для Литвы. Совершенно понятно, когда позиции стран-членов очень разнятся, плюс выход Соединенного Королевства, следует искать компромиссы, но я считаю, что это новое распределение должно быть справедливыми. Радикальные сокращения Литве неприемлемы», – сказал министр.