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TOP,Новости,Экономика

В.Шапока: переговоры по бюджету ЕС будут особо сложными

Nuotrauka lrv.lt/ Vizito Briuselyje metu finansų ministras Vilius Šapoka susitiko su Europos Komisijos (EK) viceprezidentu Valdžiu Dombrovskiu

В свете начала в четверг саммита Евросоюза по бюджету министр финансов Литвы Вилюс Шапока отмечает, что переговоры будут особо сложными и могут быть перенесены на март.  

«Когда меньше денег и больше приоритетов, конечно, трудно договориться. И надеяться на то, что внезапно, за ночь договорятся, действительно нереально. Переговоры на самом деле будут очень сложными, и я думаю, что они будут перенесены на март», – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

Он подчеркнул, что Литве неприемлемо ни одно из трех выдвинутых предложений по бюджету ЕС. 

«Все предложения, начиная с выдвинутого Еврокомиссией, и в последствии Финляндией и нынешнее, они точно неприемлемы для Литвы. Совершенно понятно, когда позиции стран-членов очень разнятся, плюс выход Соединенного Королевства, следует искать компромиссы, но я считаю, что это новое распределение должно быть справедливыми. Радикальные сокращения Литве неприемлемы»,  – сказал министр.

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В качестве позитивных знаков он отметил то, что аргументы Литвы услышаны и поняты.  Министр также отметил то, что переговоры осложняет общий контекст медленного роста экономики в ЕС и уход одного из крупнейших доноров — Великобритании.

«Мы можем понять нежелание значительной группы стран вносит больше в общий котел, ведь уход Соединенного Королевства из Евросоюза открывает большую финансовую дыру в 60 млрд евро. У нас есть традиционные сферы политики ЕС такие, как сельское хозяйство, смычка. Между тем, встали новые приоритеты: борьба с климатическими изменениями, вызовы миграции и безопасности»,  – пояснил В. Шапока. 

В четверг литовский президент Гитанас Науседа отправляется в Брюссель на переговоры по новому многолетнему бюджету Евросоюза. На этих переговорах главы государств попытаются разрешить острые споры по плану расходов на ближайшие семь лет.  

Дискуссии по бюджету ведутся уже несколько лет. Первое предложение в 2018 году выдвинула Еврокомиссия, затем его обновила председательствующая в ЕС Финляндия, а последний проект на минувшей неделе представил глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель. 

Собранные BNS данные свидетельствуют о том, что новый проект позволяет Литве надеяться на небольшое увеличением средств фондов смычки, но для фермеров, требующих увеличения прямых выплат пока хороших новостей нет. 

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