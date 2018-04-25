В. Шапока: по поводу криптовалюты «Фейсбука» требуется глобальное решение

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Литовский министр финансов Вилюс Шапока утверждает, что планирующаяся к выпуску американской социальной сетью «Фейсбук» криптовалюта Libra, а также планируемые другими компаниями, так называемые стейблкоин, которые бы были связаны со стабильным имуществом, в данный момент вызывают много дискуссий и оставляют много вопросов без ответов.

На форуме Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Global Blockchain Policy в Париже В. Шапока заявил, что как в отношении Libra, так и других стейблкоинов нужно искать общее, глобальное решение.

«Что касается так называемых стейблкоинов, то свои намерения озвучил не только «Фейсбук», но и несколько технологических компаний, такие же мысли озвучивает и ряд Центробанков. Конечно, пока еще зачаточная фаса, но если не будет ответов на вопросы, возникающие уже сейчас, пока никто не может сказать, каким будет окончательное решение – разрешать или не разрешать, а если разрешить, то как контролировать», – сказал В. Шапока в телефонном интервью BNS.

Французский министр финансов Бруно ле Мер в четверг на форуме ОЭСР заявил, что Франция намерена блокировать проект криптовалюты «Фейсбука» в Европе, поскольку он представляет угрозу «монетарной самостоятельности» правительств.

В. Шапока признает, что у беспокойства Франции по поводу Libra действительно есть основания, поскольку после реализации этого проекта «Фейсбук» сможет по сути за одну ночь стать глобальным игроком финансовой системы.

«Дикуссии по поводу стейблкоин в различных форматах идут интенсивно, однако остается много вопросов без ответов – например, как это повлияет на мировую монетарную систему, конкуренцию в этой сфере, много вопросов возникает и в отношении защиты данных. Только после ответов на эти вопросы можно бы найти, я бы сказал, глобальное решение», – отметил министр.

По его словам, регулирование мировых финансовых рынков фрагментировано, поэтому только решений Евросоюза или Европейского Центробанка (ЕЦБ) в этой сфере не будет достаточно.

«Хотя в зоне евро широкое право дискреции предоставляется ЕЦБ, а его решения не действуют в США и в других юрисдикциях. Однако я считаю, что эти дискуссии будут более интенсивными и в ОЭСР и в формате G20 (большой двадцатки – BNS). Я верю, что, оценив возможное воздействие, которое может быть на самом деле огромным, будет найдено глобальное решение по регулированию стейблкоин» – сказал В. Шапока.

В июне этого года «Фейсбук» представил проект собственной криптовалюты Libra, пообещав, что эта валюта будет связана с валютной корзиной, во избежание больших колебаний цен, которые негативно повлияли на такие криптовалюты, как биткоин. Проект «Фейсбука» планируется реализовать уже в первой половине 2020 года.

Все же, представители мировых центральных банков, политики и органы надзора обеспокоены частной схемой критповалют. Министры экономики Большой семерки в июле предупредили, что такие проекты «создают серьезные проблемы в сфере регулирования и системные проблемы, а также политические проблемы более широкого объема».

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