В. Шапока: проект бюджета на 2021 год похож на фактическую ситуацию нынешнего года

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Планирующиеся государством доходы и расходы бюджета следующего года похожи на фактическую ситуацию нынешнего года, которая во многом обусловлена коронавирусным кризисом, говорит министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

Правительство в среду утвердило предусматривающий это проект государственного бюджета на 2021 год и внесет его на рассмотрение в сейм.

«Бюджет на 2021 год вместе со всеми европейскими средствами — примерно такого же уровня, как фактическая ситуация нынешнего года», — сказал В. Шапока на заседании правительства.

Намечается, что доходная часть госбюджета на следующий год по сравнению с утвержденными доходами этого года уменьшится на 1,3% (145,369 млн евро) до 11,385 млрд евро, а расходная часть — увеличится на 21,2% (2,712 млрд евро) до 15,49 млрд евро.

Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро — в 3,3 раза (на 2,857 млрд евро) больше, чем в этом году (утвержденный дефицит — 1,248 млрд евро).

Кабмин не стал вносить коррективы в бюджет 2020 года, поэтому из приводимых пока данных не видно, как бюджет 2021 года будет отличаться от реальных доходов и расходов государства в этом году, на которых сильно сказался коронавирусный кризис.