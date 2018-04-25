В.Шапока: рассматриваем альтернативы снижению подоходного налога

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Кабмин Литвы рассматривает и еще в мае надеется представить меры, направленные на повышение доходов населения и стимулирование внутреннего потребления, говорит министр финансов.

По словам Вилюса Шапоки, одной из альтернатив идее президента временно снизить с 20% до 15% подоходный налог (ПН) было бы повышение уровня не подлежащих налогообложению доходов.

«В плане временного снижения ПН я очень осторожен, мы взвешиваем другие альтернативы, например, ускоренное повышение уровня не подлежащих налогообложению доходов. Правительство взвесит все альтернативы и представит свое видение и конкретные проекты правовых актов», — сказал BNS В. Шапока.

По его словам, это должно быть сделано в ближайшее время, вполне вероятно, еще в мае.

Министр финансов также не считает, что сейчас стоит пересматривать план бюджета этого года.

Президент Гитанас Науседа на прошлой неделе заявил, что намерен внести предложение о временном снижении ПН в целях смягчения последствий кризиса. Эту инициативу поддержали представители бизнеса и профсоюзов, однако лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис сказал, что в условиях кризиса нужно думать не о том, как снизить налоги, а о том, как повысить доходы населения.