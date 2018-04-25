В.Шапока: сокращение подоходного налога нужно детально обсудить

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр финансов Вилюс Шапока положительно оценивает предложения президента Гитанаса Науседы о выплате дополнительных пособий семьям с детьми, однако с осторожностью оценивает идею сокращения подоходного налога населения с 20 до 15%.

«Вопрос сокращения подоходного налога точно следует тщательно обсудить и очень осторожно подвергнуть дискуссиям. По оценке аналитиков Минфина, польза для наиболее уязвимых групп населения в таком случае будет минимальной, а самую большую выгоду получат не только те, у кого есть работа, но и зарабатывающие больше», – сказал BNS В. Шапока.

Он подчеркнул, что в вопросах одноразовых детских выплат, повышения не облагаемого налогами минимума позиции президента и правительства совпадают.

«Не только финансам и экономике, но прежде всего, людям важно видеть, что вместе работают и все органы управления страны. Хорошо, что и президент активно вовлечен в дискуссию и выдвигает предложения, чтобы дополнить правительственный план. (…) Я рад, что, одобряются детские пособия, мы это обсуждали и в правительстве, мы также предлагали повысить не облагаемый налогами минимум, здесь совпадают мнения с президентом», – подчеркнул В. Шапока.

В пятницу литовский президент Гитанас Науседа предложил временно снизить трудовые налоги и выделить одноразовые выплаты семьям с детьми, чтобы поощрить экономику в кризисный период.

Дополнительный пакет в 500 млн евро президент выдвинул, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Г. Науседа предлагает сократить тариф подоходного налога с 20 до 15% на доходы работников, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. Сокращенный тариф действовал бы действовать до конца июля.

Президент предлагает выплатить детям из неимущих и многодетных семей, а также детям с недугами не позднее июля одноразовую выплату в 200 евро, а всем прочим детям – одноразовую выплату в 120 евро.

Г. Науседа также предложил ввести раньше намеченного срока повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро и начать применять его уже в этом году.