В. Шапока уверен, что в будущем появится больше экологических налогов

«Эти же дискуссии ведутся и в масштабе Евросоюза (ЕС), так я даже не сомневаюсь, что в будущем появится больше налогов, которые связаны с «зеленым» курсом», — добавил он.

Одна из лидеров новой правоцентристской коалиции, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что вопрос о налоге на CO2 новая коалиция еще не обсуждала.

Кандидат в министры экономики сказала, что решение нужно принимать с учетом того, в какой мере это средство может способствовать реализации целей в сфере климатических изменений.

Главный советник президента Гитанаса Науседы, глава президентской Группы по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта говорит, что связанные с экологией налоги актуальны во всем мире и в долгосрочной перспективе также будут актуальны в Литве.

Оценивая рекомендации ОЭСР в налоговой сфере, он сказал, что они во многом совпадают с представлением президента.

«ОЭСР констатирует, что сумма собираемых нами налогов намного меньше среднего показателя ОЭСР по сравнению с экономикой. Ну, и несправедливость налогов — президент не раз поднимал шум: разные тарифы при налогообложении разных видов доходов; на самом деле это несправедливо, без сомнения, снижает налоговые доходы. Вопрос «тени» — тоже очень важная тема и «тень» в Литве тоже больше, чем в других развитых государствах, и необходимо предпринимать конкретные действия по уменьшению «тени», — сказал С. Крепшта.