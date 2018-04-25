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В. Шапока уверен, что в будущем появится больше экологических налогов

Фото pixabay.com

Завершающий срок полномочий министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что поддерживает призывы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ввести экологические налоги, так как они меньше вредят экономике. 

Министр выразил надежду, что такие инициативы поддержит и новое правоцентристское правительство. 

«Если говорить о налогах, которые связаны с экологией, как министр финансов я поддерживаю и буду поддерживать в дальнейшем — и, надеюсь, новый министр поддержит, так как это куда более «здоровый» налог для экономики, чем, например, увеличить налогообложение связанных с трудовыми отношениями доходов», — сказал В. Шапока.  

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«Эти же дискуссии ведутся и в масштабе Евросоюза (ЕС), так я даже не сомневаюсь, что в будущем появится больше налогов, которые связаны с «зеленым» курсом», — добавил он. 

Одна из лидеров новой правоцентристской коалиции, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что вопрос о налоге на CO2 новая коалиция еще не обсуждала. 

Кандидат в министры экономики сказала, что решение нужно принимать с учетом того, в какой мере это средство может способствовать реализации целей в сфере климатических изменений.

Главный советник президента Гитанаса Науседы, глава президентской Группы по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта говорит, что связанные с экологией налоги актуальны во всем мире и в долгосрочной перспективе также будут актуальны в Литве. 

Оценивая рекомендации ОЭСР в налоговой сфере, он сказал, что они во многом совпадают с представлением президента. 

«ОЭСР констатирует, что сумма собираемых нами налогов намного меньше среднего показателя ОЭСР по сравнению с экономикой. Ну, и несправедливость налогов — президент не раз поднимал шум: разные тарифы при налогообложении разных видов доходов; на самом деле это несправедливо, без сомнения, снижает налоговые доходы. Вопрос «тени» — тоже очень важная тема и «тень» в Литве тоже больше, чем в других развитых государствах, и необходимо предпринимать конкретные действия по уменьшению «тени», — сказал С. Крепшта. 

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