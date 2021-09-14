В школах Британии готовятся к вакцинации учеников

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В Британии с 22 сентября стартует массовая вакцинация против коронавируса в школах для детей 12-15 лет. Об этом пишет The Sun.

Сообщается что правительство развернет прививочную компанию в школах — как только будет сделан вывод по результатам осмотра готовности к полномасштабной программе вакцинации, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) всех четырех стран Соединенного королевства.

По предварительным оценкам экспертов системы здравоохранения Британии, в рамках данной инициативы прививки получат около 200 тысяч британских школьников.