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В школах Британии готовятся к вакцинации учеников

Фото BFL/ Irmantas Gelūnas

В Британии с 22 сентября стартует массовая вакцинация против коронавируса в школах для детей 12-15 лет. Об этом пишет  The Sun.

Сообщается что правительство развернет прививочную компанию в школах — как только будет сделан вывод по результатам осмотра готовности к полномасштабной программе вакцинации, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) всех четырех стран Соединенного королевства.

По предварительным оценкам экспертов системы здравоохранения Британии, в рамках данной инициативы прививки получат около 200 тысяч британских школьников. 

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Известно, что Британия одобрила вакцинацию подростков препаратами Moderna и Pfizer.  

korrespondent.net

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